La Gazzetta dello Sport

Nel novembre 2021 a San Siro, l'Inter vinse 3 - 2 contro il Napoli. Sul tabellino dei marcatori nerazzurri Hakan Çalhanoglu, Ivan Perisic e ...Al momento Basoni resta in vantaggio con Holm favorito per un posto sull'outAtalanta, due ...Martinez infatti potrebbe inizialmente riposare L'altro dubbio è legato a Brozovic non ... Il destro di Lautaro, il capolavoro di Mertens: rivivi Inter-Napoli del 2021 Torna la Serie A e per l'Inter torna in grande stile: subito grandissimo confronto con il Napoli. Per tanti si tratta di una sfida da dentro o fuori per i nerazzurri, costretti a battere i rivali per ...Ci siamo, si riparte. Mercoledì alle 12.30 ricomincerà la Serie A con la 16a giornata. Aprono il programma Salernitana-Milan e Sassuolo-Sampdoria, lo chiudono invece Inter-Napoli e Udinese-Empoli alle ...