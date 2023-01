Il decreto ong di Piantedosi e Meloni non ferma gli sbarchi | 1 651 migranti in tre giorni

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Stamattina alle 7 la nave ong di Medici senza frontiere ha attraccato al porto di Taranto. Isono stati soccorsi in due operazioni: una prima di salvataggio e una seconda di trasbordo da un'altra imbarcazione. Entrambe su richiesta dell'Imrcc (il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo). È il primo sbarco effettuato da una nave umanitaria dall'inizio del 2023 ed è anche il primo da quando è entrato in vigore ilvoluto dal ministro dell'Interno Matteoper regolamentare, e nei fatti limitare, il lavoro delle navi ong. Le persone sbarcate sono 85. Sono invece 1.651 iarrivati sulle coste italiane – dati del Viminale – dall'1 al 3 gennaio. Non comprendono quindi l'operazione della Geo Barents di Medici senza frontiere. A dimostrazione che, con o senza ong, le persone ...

Agenzia ANSA

Lo scrittore antimafia ha inaugurato l'anno nuovo con un intervento a gamba tesa contro il premier e in difesa delle, all'indomani della firma - da parte del Quirinale - delgovernativo ...leggi anche Arriva il nuovosicurezza del governo Meloni: tutte le novità su, migranti, baby gang e femminicidi Migranti, le promesse di Meloni La volontà della Svezia di non approvare un ... Migranti: Mattarella ha firmato il decreto legge sulle ong Dall'inizio dell'anno sono arrivate in Italia più della metà delle persone dell'intero gennaio 2022. Solo 85 sono state salvate da una nave umanitaria. E ora in Europa la solidarietà si complica: la p ...Le autorità non hanno rilevato alcuna violazione del ''decreto Ong'' Medici senza Frontiere ha annunciato ufficialmente che la nave Geo Barents sta lasciando il porto di Taranto ed è diretta verso il ...