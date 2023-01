Il debito italiano che spaventa solo se al governo c' è la destra

Leggi su panorama

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) “L’Italia con il suosarà l’anello debole in Europa”, scrive il Financial Times, che però non è la Bibbia anche se, con la solita overdose di provincialismo, molti commentatori di casa nostra la considerano tale. L’adagio è sempre il solito, che puntualmente risuona quando sale aluna compagine poco gradita ai poteri europei: l’Italia rischia grosso, la zavorra delpuò far esplodere le casse pubbliche con annesso effetto domino apocalittico negli altri paesi europei. Primo punto. E’ vero che ilè alto, a maggior ragione in un periodo di abominevole aumento dei tassi. Ma ricordiamoci di giudicare l’Italia nel suo insieme. Da noi ilè in mano perlopiù agli italiani, attraverso banche e assicurazioni. Questo in un contesto di alta propensione individuale al risparmio, ...