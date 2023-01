Il compostaggio umano è ora consentito in 6 stati americani

Fanpage.it

Il" o "terramazione" - è diventato legale anche nello stato di New York. Lo ha annunciato il governatore Kathy Hochul: adesso anche i newyorkesi hanno accesso a un metodo di sepoltura ...... nota come, facendo di New York il sesto stato della nazione a consentire questo metodo di sepoltura. New York è diventato il sesto Stato degli Stati Uniti a legalizzare la ... New York autorizza il compostaggio umano dopo la morte: 6° Stato ... Anche New York autorizza il cosiddetto "compostaggio umano". Si tratta del sesto Stato Usa che consente la trasformazione di ...A seguito del processo, la terra ottenuta viene consegnata ai parenti del defunto, che possono utilizzarla per piantare fiori, vegetali o alberi ...