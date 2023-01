Il Brighton di De Zerbi fa quello che vuole | Everton k o | gli highlights

TUTTO mercato WEB

Colpo esterno deldi Roberto Decon il rotondo successo per 4 - 1 sul campo dell'Everton. Per la squadra del tecnico italiano sono andati ...Successo a valanga deldi Roberto Deche, a Liverpool, ha travolto l'Everton di Franck Lampard: per la formazione del tecnico italiano si tratta della terza affermazione consecutiva in ... Everton-Brighton, formazioni ufficiali: De Zerbi lascia Mac Allister in panchina Finisce a reti bianche la gara dell'Emirates. Il Brighton travolge 4-1 l'Everton a Liverpool. Il Manchester United vince ancora. Fulham di misura con il solito Mitrovic ...L'Arsenal si inceppa in uno degli anticipi della 19/a giornata della Premier League e non riesce ad andare oltre lo 0-0 casalingo con il Newcastle United. La squadra dello spagnolo Mikel Arteta resta ...