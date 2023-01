Il 2023 della Roma comincia con una vittoria | superato di misura il Bologna

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)– Ben 52 giorni dopo l’ultima partita ufficiale, pareggiata in casa contro il Torino lo scorso 13 novembre, la, parzialmente rivoluzionata da Mourinho, torna davanti al proprio pubblico ospitando e battendo ildi Thiago Motta, non senza prima porgere il dovuto omaggio al compianto Sinisa Mihajlovic, ex di entrambi i club e recentemente scomparso. Partita che laha sbloccato e di fatto deciso già al quinto minuto, grazie al calcio di rigore conquistato da Dybala e realizzato da Pellegrini. Che partita è stata? Molto equilibrata, forse un po’ caotica, sicuramente non spettacolare, diciamo che è stata la classica partitadi questi ultimi tempi: poco possesso pallanista, più giocate individuali che corali, qualche verticalizzazione ...

