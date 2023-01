Il 2022 raccontato da l’Ultimo Uomo

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) 4 gennaio: Juventus-Napoli viene rinviata dalla ASL di Napoli L’anno si era aperto, ovviamente, con una mega polemica. La ASL di Napoli 2 blocca la partenza della squadra dopo il riscontro di altre positività tra calciatori e staff, dopo che la ASL Napoli 1 non aveva notato criticità. Scoppia il caos. In questo articolo immaginiamo un campionato giocato fra le varie ASL locali. 5 gennaio: Novak Djokovic viene fermato in aeroporto a Melbourne Sembra passato un secolo da tutta l’incredibile saga Djokovic vs Australia. Ricordate? Il fermo all’aeroporto di Melbourne, il grosso caos burocratico, gli equivoci, la strumentalizzazione politica del corpo del campione, e la strumentalizzazione politica delle rivendicazioni di Djokovic. Una saga da cui di certo non escono vincitori. 12 gennaio: l’Inter batte la Juventus nella finale di Supercoppa Italiana Una partita decisa da un gol di ...

Melting Pot

... Matteo Lepore, haai giornali che non è in grado di trovare casa nella sua città, ... Ne fa una sintesi magistrale Antonio Pezzano su Officina Turistica : l'Italia è il paese che a fine...... dopo aver vinto il Black Panther Award- Menzione speciale della giuria al Noir In Festival . ... Dopo averle vicende di Stefano Cucchi in Sulla mia pelle , Cremonini continua quindi il ... Il 2022 raccontato nei reportage di Melting Pot Il capo della Casa Bianca ha rifiutato la no-fly zone della Nato in Ucraina ma ha saputo tessere una buona politica delle alleanze contro Putin e rafforzare il suo ruolo di guida delle liberaldemocraz ...Dagli anni d’oro del passato al difficile presente: da un lato ci sono le plusvalenze e l’acquisto di Cristiano Ronaldo a posteriori sembra uno scandalo , ma in quel momento serviva qualcuno che alzas ...