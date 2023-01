Ibrahimovic e Drake | l' incontro a Miami nel ristorante italiano E Zlatan sfoggia il nuovo look con le treccine

leggo.it

Totti e Noemi Bocchi, Capodanno a Miami e prima cena nel ristorante italiano: il selfie scatena il gossipinsieme a Miami L'incontro traè avvenuto a Miami, al ...... che trasmetterà negli Usa le partite del Milan in differita, passando per Lebron James e, ... È rimastoche da gennaio tornerà a disposizione e sicuramente a livello di spogliatoio ... Ibrahimovic e Drake, l'incontro a Miami nel ristorante italiano. E Zlatan sfoggia il nuovo look con le treccin Metti una sera a cena uno svedese e un canadese. Zlatan Ibrahimovic e il rapper di fama mondiale Drake si sono incontrati su territorio neutrale: un ristorante italiano a Miami. Il calciatore ...