Ibiza Islas Pitiusas-Real Betis giovedì 05 gennaio 2023 ore 16 | 00 | formazioni | quote | pronostici Scendono i campo i detentori del titolo

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) IlSiviglia ha disputato davvero una splendida stagione nel 2021-2022 ma senza la ciliegina sulla torta non sarebbe stata tale: la vittoria della Copa del Rey contro il Valencia ha riportato un trofeo al Benito Villamarin e ha dato l’immortalità a questo gruppo di giocatori e all’Ingegnere Pellegrini, che ha compiuto un’altra splendida impresa InfoBetting: Scommesse Sportive e

Infobetting

Questo il quadro dei sedicesimi di finale che si disputeranno, in gara secca il 3, 4 e 5 gennaio:Pitiusas - Real Betis Cacereño - Real Madrid Intercity - Barcellona La Nucia - Valencia ...Pitiusas - Real Betis Cacereño - Real Madrid Intercity - Barcellona La Nucia - Valencia Logroñes - Real Sociedad Eldense - Athletic Bilbao Pontevedra - Maiorca Gimnastic de Tarragona - ... Ibiza Islas Pitiusas-Real Betis (giovedì 05 gennaio 2023 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici. Scendo... El Real Betis arranca este jueves la defensa del título de la Copa del Rey visitando al Ibiza Islas Pitiusas, de la Segunda RFEF, mientras que el ...El Real Betis ha hecho pública la lista de elegidos de Manuel Pellegrini para la eliminatoria de Copa del Rey frente al Ibiza Islas Pitiusas. En la misma no figura Sabaly, aquejado de un esguince de t ...