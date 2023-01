I videogiochi indie da tenere d' occhio nel 2023

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ilsi preannuncia come un grande anno per il mondo dei, non soltanto per le grandi produzioni, ma anche per iin arrivo

Red Bull

...tripla A o di IP che offrano qualcosa di nuovo rispetto ai soliti big nel mondo dei, ... L'originalità, a questo gioco, non manca: vestiremo infatti la pelliccia e le vibrisse di un ......stesso con nuove idee e innesti Quando si parla di, però, qualcuno pensa immediatamente alla musica, e cita quasi sempre i Death Cab For Cutie o i Dashboard Confessional. Con i, ... I 5 migliori giochi indie di dicembre 2022 Con un abbonamento ad Amazon Prime e uno a Playstation Plus (anche al livello più basso) potrete aggiungere alla vostra collezione due ottimi titoli per giocatore singolo ...Il noto publisher Devolver Digital ha in cantiere diversi annunci, oltre che tanti giochi in arrivo nel corso del 2023.