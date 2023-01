I vegani non si fanno mancare niente | Arriva la versione senza carne del Foie Gras

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Inon siproprio: finalmenteladel pregiatissimo. Il, lettralmente ‘fegatoso’, è il termine francese per indicare una delle pietanze più pregiate e famose della cucina internazionale, il fegato d’anatra o il fegato d’oca. Isi preparano anche il fois(curiosauro.it)Si tratta di un alimento dall’elevato contenuto disi e dal sapore molto intenso, spesso condannato dagli animalisti in quanto si otterrebbe attraverso un meccanismo di alimentazione forzata degli animali. Una tecnica, quindi, da considerarsi assai crudele. Ad ...

