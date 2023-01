I vegani non si fanno mancare niente | Arriva la versione senza carne del Foie Gras

Everyeye Tech

Il 30 dicembre le Iene Vegane - Associazioneviolenta di attivisti animalisti antispecisti- hanno camminato per le vie del centro di Milano con il corpo cosparso di sangue finto. Durante la 'passeggiata' per le vie del capoluogo ...Il 30 dicembre le Iene Vegane - Associazioneviolenta di attivisti animalisti antispecisti- hanno camminato per le vie del centro di Milano con il corpo cosparso di sangue finto. Durante la 'passeggiata' per le vie del capoluogo ... Sapete che i fichi non sono vegani Ecco l'incredibile motivazione Il difensore del Lecce, ex Barcellona, campione del mondo con la Francia nel 2018, è stato travolto dalla solidarietà dopo gli insulti dei tifosi della Lazio. Chiusa la curva biancoceleste ...Scopri le magliette divertenti su Amazon.Elina Fütterer è ecotrofologa, insegnante di yoga e surfista. Nella sua Colonna scrive della cosa più importante del mondo: il cibo. L’indulgenza è un must, se ...