I protagonisti di Romeo e Giulietta di Zeffirelli fanno causa alla Paramount | “Ingannati per girare una scena di nudo”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Olivia Hussey e Leonard Whiting avevano rispettivamente 15 e 16 anni quando nel 1968 recitarono come attori in “”, diretto da Franco. Il film ebbe un enorme successo e fu nominato per quattro Academy Awards, ma già all’epoca suscitò polemiche per unain camera da letto nella quale venivano inquadrati il sedere di Whiting e i seni di Hussey. Oggi, entrambi settantenni, i due hanno intentato unapresso la Corte Superiore di Santa Monica, in California, accusando ladi averli sfruttati sessualmente e di aver distribuito immagini didi minorenni. I loro avvocati sostengono che– morto nel 2019 – li avesse rassicurati del fatto che nel film non ci sarebbero state scene di ...

