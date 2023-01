I nuovi orari di apertura degli Store biancazzurri

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) A partire da oggi, martedì 27 dicembre, entrano in vigore idiper lo SPALdi Via Mazzini e per lo SPAL Point del Centro Commerciale Le Mura. Lo SPALdi Via Mazzini sarà aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:30, ad eccezione del giovedì, giorno di chiusura settimanale. Lo SPAL Point del Centro Commerciale Le Mura, invece, resterà chiuso sia la domenica che il lunedì, mentre nei restanti giorni della settimana sarà aperto dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 19:00. Fonte articolo e foto: www.spalferrara.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.