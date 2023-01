I muri imbrattati non sono la risposta per l' ambiente

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Tra le prime immagini del nuovo anno che avremmo voluto vedere non c'è quella del Senato imbrattato, fatto reso ancor più triste dalle motivazioni che stanno all'origine del fatto. Intanto non è bello nei confronti di un edificio, palazzo Giustiniani, che fa parte del nostro patrimonio di beni culturali. Questo palazzo risale addirittura al XVI secolo: fatto edificare da monsignor Vento, fu poi acquistato nel 1590 da Giuseppe Giustiniani, membro della famiglia genovese da cui erediterà il nome. Il suo soprannome di "piccolo Colle" è dovuto proprio al fatto che ospiti la sede della seconda istituzione dello Stato, il Senato della Repubblica. È questo l'altro motivo per cui il gesto di sfregio dispiace, non solo dal punto di vista culturale, ma anche di rispetto nei confronti di uno dei principali luoghi della politica, che rappresentano di fatto noi italiani. Andiamo però alla sostanza, ...

RomaToday

