(Di mercoledì 4 gennaio 2023) AGI - I suoi soprannomi: “burattinaio”, “ras didi”. Per molti anni è stato uno degli uomini politici dietro le quinte più importanti del suo partito in Lombardia. “Venivano tutti da me a chiedere qualcosa: l'imbianchino, il primario, il carabiniere, l'assessore, il sindaco”. Da Gallarate, un piccolo centro vicino a Varese, la bacchetta diha diretto nomine, appalti, consulenze, candidature finché l'inchiesta della Procura di Milano ‘Mensa dei Poveri', riferimento ironico a un noto ristorante vicino alla sede della Regione da sempre scenario di intrighi di potere, nel 2019 ha fatto giganteggiare la sua figura in un presunto articolato sistema di corruzione. "Determinavo dove andavano i voti nel centrodestra" E' finito in, una prima volta in custodia cautelare e ...

'Non voglio fare l'eroe ma nemmeno nascondere nulla: ho patteggiato non per un calcolo processuale ma ammettendo i, le mie nefandezze, e anche perché venisse fatta chiarezza su quello che ... "I miei errori da ras lombardo di Forza Italia e il carcere". Parla Nino Caianiello, tornato libero AGI - I suoi soprannomi: "burattinaio", "ras di Forza di Italia". Per molti anni è stato uno degli uomini politici dietro le quinte più importanti del suo partito in Lombardia. "Venivano tutti da me a ...L'intervista all'agenzia AGI dell'ex plenipotenziario di Forza Italia in provincia di Varese è un lungo racconto, fatto di ricordi, riflessioni e valutazioni di coscienza tra la vita di prima e quella ...