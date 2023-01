I grilli in polvere si possono vendere e mangiare in Europa | via libera ufficiale dall’Ue | quali cibi sono inclusi

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) L’Unione europea ha autorizzato il commercio del grillo domestico inparzialmente sgrassato come nuovo alimento. Si tratta della specie Acheta domesticus. Lo prevede il Regolamento di esecuzione Ue 2023/5 della Commissione del 3 gennaio 2023, pubblicato sulla Gazzettaeuropea. Stando al testo del regolamento, solo la società Cricket One Co. Ltd è autorizzata a immettere sul mercato il nuovo alimento. Ma c’è chi si proclama contrario a questa decisione. A partire dal ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, che nei mesi scorsi ha sottolineato che «in questo Governo non ci sarà nessuno spazio per carne sintetica e farina di. Il nostro obiettivo è difendere i cittadini dalle degenerazioni che vogliono far passare l’idea che basta nutrirsi, a prescindere da dove e come viene ...

TGCOM

L' Unione europea , infatti, ha autorizzato l'immissione sul mercato di Acheta domesticus, comunemente chiamatidomestici, inparzialmente sgrassati. Il cibo del futuro , dall'alto ...... nei prodotti sostitutivi della carne, nelle minestre e nelle minestre concentrate o in, ... come cibo da portare in tavola oltre aidomestici (Acheta domesticus), la larva gialla della ... Cibo, dall'Ue via libera al commercio di grilli in polvere Per un periodo di cinque anni solo la società Cricket One Co. Ltd è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento a base di polvere parzialmente sgrassata di grillo domestico, salv ...L’Unione europea autorizza il commercio di grilli come alimento. Ora possono essere venduti sotto forma di polvere parzialmente sgrassata. Lo prevede il Regolamento di esecuzione Ue 2023/5 della ...