I fatti di oggi | 4 Gennaio 2023 | i funerali di Ratzinger | Covid in Cina | rincari di gas e benzina

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) ... Un anno già caro Il Messaggero: Gas, picco bollette a dicembre Il Giornale: Il tesoro di Eva Leggo:...a fermare gli attivisti del clima = '1672814254' AND banner sld = 'marsala' AND banner tld = 'it' ...

Tp24

Il ministro della Difesa Sergei Shoigu dovrà rendere conto degli sforziin questo senso entro il primo marzo. Ucraina, missile russo esplode dietro il giornalista della tv francese in ...L'incidente è avvenutoin direzione centro città. Sul posto per i soccorsi il 118 e la Croce Gialla. Il traffico ha subito rallentamenti. I rilievi sono statidai vigili urbani. Ci sarebbe ... I fatti di oggi, 4 Gennaio 2023: i funerali di Ratzinger, Covid in Cina ... Anticipazione. Il Papa firma la prefazione a una raccolta di pensieri spirituali del suo predecessore pubblicata dalla Libreria Editrice Vaticana in uscita il 14 gennaio ...PERUGIA - «I numeri dei controlli a Fontivegge Mai fatti così tanti. E tanti appartamenti sono stati restituiti ai proprietari». Luca Merli, assessore alla Sicurezza del Comune ...