I coniugi carabinieri che hanno “placcato” l’accoltellatore di Termini stavano tornando a casa dalle due piccole figlie che li aspettavano

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Nonpensato nemmeno alle due bimbeche liattendendo nelladi Iseo Filippo Consoli e Nicoletta Piccoli, i duechebloccato e fatto arrestare alla stazione centrale di Milano Alexander Mateusz Chomiak, il ragazzo polacco fermato con l’accusa di tentato omicidio per avere accoltellato una turista israeliana alla stazione di Romala sera del 31 dicembre. Sposati dal 2016, Filippo e Nicolettadato alla luce due belle bambine, una nel 2019 e l’altra nell’estate del 2021, e a loroprobabilmente pensando quando in borghese sono saliti alla stazione centrale di Milano sul treno che doveva portarli a riabbracciarle. «Quando salgo sul treno», ha spiegato ...

