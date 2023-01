Hunters 2 | il trailer finale della serie con Al Pacino per Prime Video

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)2 si svela nel. Amazon Studios ha distribuito leimmaginiseconda e ultima stagione di, poche settimane dopo aver pubblicato il teaser. Ilcompletoseconda stagione disegue le imprese di una squadra di cacciatori di nazisti ambientate negli anni Settanta, anticipando nuovi dettagli su ciò che ci aspetta in questa stagione. Come riportato da Collider, il nuovodi2 mostra il gruppo che si riunisce per una caccia dopo che le loro imprese in Europa sono deragliate. In questa stagione, la missione dei Cacciatori è quella di inseguire il più famoso nazistastoria, Adolf Hitler, ...

Ma, per poterlo consegnare alla giustizia, i Cacciatori devono prima trovarlo, e il Jonah di Logan Lerman sembra sapere dove cominciare la ricerca, come si può vedere nelufficiale .: ...Dopo il primo teaserrilasciato circa un mese fa, Amazon Prime Video ha condiviso online ildella seconda e ultima stagione di, serie tv scritta e ideata da David Weil che tornerà sulla piattaforma il prossimo 13 gennaio . " Un'altra corsa e tutto ciò che hanno fatto ne sarà ... Hunters: il trailer della stagione 2 della serie in arrivo su Prime ... Le immagini del trailer della seconda stagione di Hunters danno un'anticipazione sulla resa dei conti, in cui compare Hitler, interpretato dall'attore tedesco Udo Kier. I Cacciatori si pongono come ob ...