Horizon Zero Dawn Remastered non sarebbe opera di Guerrilla

IGN ITALY

... 3DMark Firestrike Ultra 3DMark Time Spy e Time Spy Extreme 3DMark NVIDIA DLSS Final Fantasy 14 - Ultra Hitman 3 - UltraDawn - Ultra Shadow of The Tomb Rider - ULtra Metro Exdodus ...Le differenze più marcate tra la ormai ex top di gamma NVIDIA e la nuova GPU si trovano in Cyberpunk 2077 ( - 10%) eDawn ( - 14,5%), mentre negli altri giochi i framerate sono sempre ... Horizon Zero Dawn Remake non sarebbe in sviluppo presso Guerrilla, Sony l'avrebbe affidato a un altro studio With the NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, experience fast ray tracing, AI-accelerated performance with DLSS 3, new ways to create, and much more.It’s been a few months since both the Nvidia RTX 4080 and the RTX 4090 have been released. Benchmarks have shown that both the cards pack quite a punch, including incredible ray-tracing performance in ...