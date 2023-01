Highlights slalom maschile Garmisch 2023 VIDEO

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Si è conclusa la seconda e ultima manche dello. Domina Kristoffersen che vince con 1.22 di vantaggio su un ottimo Feller. Chiude il podio Noel. Rimonta super di Gross che risale dalla 26ª alla 5ª posizione. Subito dietro Sala, che recupera 5 posizioni rispetto alla prima discesa. In classifica generale Kristoffersen sale in 3ª e Feller entra in top 10 salendo in 7ª. Risalgono Gross e Sala che si piazzano in 52ª e 40ª posizione. HENRIK KRISTOFFERSEN vince lodiLa 2a manche di STEFANO GROSS SportFace.

Il video con glidellofemminile di Zagabria , valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 . Sulla Crveni Spust Mikaela Shiffrin conquista la quinta vittoria consecutiva in tre specialità diverse ...Mikaela Shiffrin vince lospeciale di Coppa del Mondo 2022/23 a Semmering , con il crono di 1:43.26. Alle sue spalle la ... Ecco il video con glidella gara. VIDEO Highlights slalom femminile Zagabria: Coppa del Mondo ... Mikaela Shiffrin is closing in on Lindsey Vonn's all-time wins record in the World Cup following her newest triumph Tuesday inSemmering, Austria. With a ...