Highlights slalom femminile Zagabria | Coppa del Mondo 2022 2023 VIDEO

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ilcon glidellodi, valido per ladel. Sulla Crveni Spust Mikaela Shiffrin conquista la quinta vittoria consecutiva in tre specialità diverse chiudendo in 1:36.42 davanti ad una fantastica Petra Vlhova, che aggancia il sesto podio in stagione con un ritardo di +0.76. Nono podio indelper Anna Swenn Larsson. In casa Italia aggancia la top-20 Marta Rossetti. Di seguito gli. SportFace.

Mikaela Shiffrin vince lospeciale di Coppa del Mondo 2022/23 a Semmering , con il crono di 1:43.26. Alle sue spalle la ... Ecco il video con glidella gara.Il video con glidellospeciale di Madonna di Campiglio, valido per la Coppa del Mondo 2022/23. Daniel Yule interrompe il dominio norvegese e lo fa precedendo Kristoffersen e Strasser. Completano la ... VIDEO Highlights slalom femminile Zagabria: Coppa del Mondo ... Mikaela Shiffrin is closing in on Lindsey Vonn's all-time wins record in the World Cup following her newest triumph Tuesday inSemmering, Austria. With a ...