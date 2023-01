Highlights e gol Sassuolo-Sampdoria 1-2 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ilcon glidi1-2, match valido per la sedicesima giornata della. Al ritorno in campo dopo la sosta invernale è Manolo Gabbiadini a sbloccare il risultato al 25? con una gran sforbiciata all’interno dell’area, e tre minuti dopo Tommaso Augello si fionda su un rimpallo e fa partire un sinistro vincente dalla lunga distanza segnando il raddoppio. Al 64? Nuytinck travolge Pinamonti al limite dell’area e, dopo aver consultato il Var, l’arbitro Maresca concede il calcio di rigore ai neroverdi. Non fallisce Domenico Berardi, ma ilsi deve arrendere all’1-2. SportFace.

Sky Sport

Nel novembre 2021 a San Siro, l'Inter vinse 3 - 2 contro il Napoli. Sul tabellino dei marcatori nerazzurri Hakan Çalhanoglu, Ivan Perisic e ...Colpo esterno del Brighton di Roberto De Zerbi con il rotondo successo per 4 - 1 sul campo dell'Everton. Per la squadra del tecnico italiano sono andati ... Premier League, gol e highlights della 19^ giornata: l'Arsenal fermato dal Newcastle Leggi su Sky Sport l'articolo Salernitana-Milan 1-2, gol e highlights: Leao e Tonali portano i rossoneri a -5 dal Napoli ...Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria, assistenza e contatti. Tutti i marchi Sk ...