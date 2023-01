Highlights e gol Cremonese-Juventus 0-1 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ildeglie dei gol di, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di. Ottimo avvio dei padroni di casa che vanno vicinissimi al gol dell’1-0, con Dessers che mette la palla dentro ma l’arbitro Ayroldi aveva fischiato un fallo in precedenza su Danilo. Kostic con un tiro improvviso va vicino al gol dello 0-1. Nella ripresa occasioni da una parte e dall’altra: Dessers prende un palo clamoroso, Carnesecchi para di tutto e di più, ma alla fine Milik su punizione trova il jolly e regala tre punti preziosissimi. LE PAGELLE E I VOTI SportFace.

CREMONESE (3 - 4 - 1 - 2): Carnesecchi 7; Ferrari 6.5 (14'st Hendry 6), Bianchetti 6 (46'st Ciofani sv), Lochoshvili 6.5; Sernicola 7, Castagnetti 7 (30'st ...