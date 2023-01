(Di mercoledì 4 gennaio 2023) CACERES (SPAGNA) - Vittoria sofferta per il Real Madrid che supera il turno di Coppa del Re e approda agli ottavi di finale. I ' Blancos ' superano a fatica il Cacereno , squadra che milita in quarta ...

Un passo indietro per i campioni d'Europa allenati da Carlo Ancelottiha schierato la migliore ... Molte prestazioni sottotono in casa merengue, tra le quali spicca quella abulica di Eden, ...Lo scudetto su questa maglia ti obbliga a rispettare tutte le competizioni e vincerne piùpuoi. ... Lunin, Vazquez, Vallejo, Militao, Fernandez, Ceballos, Tchouameni, Camavinga, Goes,, ... Hazard, ma che hai fatto: la foto è virale sui social, tifosi furibondi Il Fenerbahce starebbe pensando ad Eden Hazard del Real Madrid: la formula è quella del prestito con ingaggio a carico del club turco ...