Habemus il reato di rave party. E ora L’opinione di Stampanoni

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) “” si candida a diventare una delle parole dell’anno – o quantomeno di fine anno – visto il clamore suscitato dai provvedimenti del nuovo governo in tema di contrasto ai “raduni pericolosi”. Da eventi sconosciuti ai più, i– definiti nell’Oxford Dictionary come “grandi feste, tenute all’aperto o in edifici vuoti, in cui si balla musica elettronica e spesso si assumono droghe illegali” – sono improvvisamente balzati agli onori delle cronache, addirittura al punto da indurre il governo ad intervenire con uno strumento che dovrebbe essere riservato a casi straordinari di necessità ed urgenza (art. 77 Cost.). Dopo una prima proposta – contenuta, appunto, in un decreto-legge di fine ottobre e oggetto di profonde critiche, a reti unificate, da parte di avvocatura, magistratura e dottrina – ilin esame è ...