Guido Crosetto | La Bce ha più potere dei governi Con i suoi errori mette a rischio l' Italia

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) L'intervista di Repubblica al ministro della Difesa dopo l'allarme del Financial Times sul debito: "Non serve un premio Nobel, basta il buon senso di una massaia per capire che alcune decisioni provocano effetti negativi perché amplificano la crisi"

Cambio di politica sull'acquisto dei titoli di Stato Non che i concetti espressi a Repubblica dal ministro della Difesasugli errori della Bce siano nuovi. Però messi così e con questa tempistica hanno un significato diverso. Il senso è più meno questo: vero che contro l'inflazione non c'è altra arma che ...Così il ministro della Difesain una intervista a "La Repubblica" sull'allarme lanciato dal Financial Times che ha definito l'Italia "l`anello debole" dell'eurozona perché è il Paese ... L'allarme di Guido Crosetto sul debito italiano: «La Bce ha troppo potere, i suoi errori ci mettono a rischio» Lo firma il ministro della Difesa Guido Crosetto, parlando in un'intervista a Repubblica: "Le condizioni economiche del Paese rischiano di peggiorare se verranno a mancare le 'tutele esterne' che ...