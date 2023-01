Guerra Ucraina | musicista-soldato Moisei Bondarenko suona violino nella città liberata di Izyum

RaiNews

L'anno inizia nel segno dell'incertezza, tra tassi d'interesse, Covid - 19 ein, e in attesa di alcuni dati macroeconomici. Ieri era attesa la lettura finale del dato Pmi di dicembre, ...L'avanguardia tecnologica raggiunta dall'stona con gli affanni di Mosca, molto più indietro ... "Sconfiggeremo la Russia nellatecnologica", aveva scritto il giorno di Santo Stefano il ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 314 - Kiev: due donne uccise in raid russi a Bakhmut - Kiev: due donne uccise in raid russi a Bakhmut We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Alla domanda se l’intelligence ucraina abbia ottenuto questa informazione da fonti vicine a Putin, Budanov ha risposto di sì. “Questa guerra deve finire prima della sua morte… vinceremo nel 2023”, ha ...