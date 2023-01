Guai per l’Angers | perquisita la sede del club in trattativa con il Napoli | la notizia aiuta gli azzurri?

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) I recenti Mondiali in Qatar hanno regalato emozioni, spettacolo e tanto calcio giocato agli appassionati di tutto il mondo. Sorpresa delle sorprese, sicuramente il Marocco, prima squadra africana ad arrivare fra le prime quattro in un campionato mondiale. Protagonista indiscusso della cavalcata marocchina, il centrocampista Azzedine Ounahi, finito immediatamente al centro di numerose voci di mercato. CalciomercatoOunahi (Getty Images) Nelle ultime settimane si è parlato molto dell’uomo in più del centrocampo marocchino, accostato a tante big del calibro di Marsiglia, l’Inter e il. Proprio la sortita azzurra aveva sorpassato la concorrenza nelle gerarchie, ma pare essere emerso un delicato particolare che potrebbe cambiare le carte in tavola nell’assalto al giocatore. Ounahi-la ...

La sede dell'Angers, club dove milita Ounahi, è stato perquisito stamattina con l'accusa di avere legami finanziari occulti con procuratori.