Grilli in polvere | via libera dell' Ue al commercio | sarà il cibo del futuro?

TGCOM

L' Unione europea , infatti, ha autorizzato l'immissione sul mercato di Acheta domesticus, comunemente chiamatidomestici, inparzialmente sgrassati. Il cibo del futuro , dall'alto ...... nei prodotti sostitutivi della carne, nelle minestre e nelle minestre concentrate o in, ... come cibo da portare in tavola oltre aidomestici (Acheta domesticus), la larva gialla della ... Cibo, dall'Ue via libera al commercio di grilli in polvere Per un periodo di cinque anni solo la società Cricket One Co. Ltd è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento a base di polvere parzialmente sgrassata di grillo domestico, salv ...L’Unione europea autorizza il commercio di grilli come alimento. Ora possono essere venduti sotto forma di polvere parzialmente sgrassata. Lo prevede il Regolamento di esecuzione Ue 2023/5 della ...