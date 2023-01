Grandi novità da LG per Android | ci sarà un salto di qualità incredibile

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) LG sta per compiere una impress, forse il più grande passo mai fatto sino a questo momento. Cosa sta organizzando la compagnia? Quando una società tech si premura di mettersi in gioco per poter dare vita a delle nuove componenti smart, oppure dei dispositivi particolari che tutti noi avremmo voluto vedere almeno una volta nella vita, dobbiamo stare molto attenti. Non sappiamo che cosa potrebbe essere lanciato, però è inevitabile considerare un fattore molto importante in questi casi: l’esitopositivo in ogni scenario. LG progetta un nuovo dispositivo – Computermagazine.itPer questo motivo LG ha istituito Innotek, cioè la divisione dell’azienda che produce e progetta componenti elettronici e ottici, non per niente quello dei moduli fotografici è sempre stato uno dei suoi core business. Questo modulo non è altro che il pacchetto che integra le ...