Grande successo per la Fiaccolata del Lussari

Leggi su udine20

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)di pubblico per il ritorno delladel Monteche dopo due anni di stop dovuti alla pandemia Covid-19, questa sera a Camporosso ha celebrato l’arrivo del 2023, festeggiando al contempo le sue prime 50 edizioni.La manifestazione organizzata come di consueto dall’US Camporosso in sinergia col Comune di Tarvisio ed il prezioso supporto di PromoTurismoFVG, ha riportato in Val Canale un evento che ormai è entrato a far parte della tradizione della montagna del Friuli Venezia Giulia e che ancora una volta ha riscontrato il pieno gradimento del pubblico, accorso in massa anche dalle vicine Austria e Slovenia per assistere ad uno spettacolo di luci e colori unico nel suo genere.Allo scoccare delle 18.00 puntuale come un orologio svizzero è iniziato ilspettacolo della ...