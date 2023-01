Grande Fratello Vip | baci | coccole e accuse per i Donnalisi sotto le coperte

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) 'Tu mi hai detto che io ti piacevo così come sono' esclama Antonella la quale ripropone le parole dette in passato da Edoardo proprio per cercare di capire quali motivi lo abbiano spinto ad ...

Corriere della Sera

Nella casa delVip , Daniele Dal Moro è apparso su di giri e secondo alcuni la colpa è da attribuire al brandy contenuto dentro lo zabaione . In giardino, infatti, Daniele si è lasciato andare ad ...Tutti indizi che svelano lapassione del fuoriclasse romano per il gioco d'azzardo, ... al 2017 con un assegno indirizzato aldi Totti, al 2015 e al 2012 per prelievi di somme ingenti ... Grande Fratello Vip, le pagelle: Oriana porta leggerezza (voto 9), Onestini Tarzan (voto 4) Wilma Goich è oggi un volto molto noto del piccolo schermo italiano, ma com'era quando era solo una ragazza Il suo scatto a 20 anni ...Patrizia De Blanck non ha bisogno di grandi presentazioni, protagonista di numerose trasmissioni televisive, è nota anche per le sue origini ...