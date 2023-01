Gol di Valeri Cremonese Juventus era fuorigioco? Ecco cosa è successo

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Subito episodio Var in; cerchiamo di capire se il gol diera realmente da annullare. LaPresseLa, al ritorno in campo dopo oltre un mese di stop, per il mondiale, ha subito capito le difficoltà dell’affrontare una squadra come la. Dopo soli 15 minuti i padroni di casa erano passati in vantaggio con il gol disu uno sbaglio in uscita di Szczesny e una disattenzione di Soule. Il gol aveva fatto esplodere il pubblico casalingo ma l’urlo di gioia è stato strozzato dal fischio dell’arbitro. Episodio che ha fatto molto discutere ma cerchiamo di andare con ordine; sul lancio in profondità di Bianchetti, lasi fa trovare distratta con Soule che non legge bene il movimento alle sue spalle di. ...