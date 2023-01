Gol di Baldanzi e Pereyra | Udinese-Empoli finisce 1-1

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) UDINE (ITALPRESS) – Termina 1-1 il posticipo della Dacia Arena traed, con i padroni di casa che avrebbero forse meritato qualcosa di più. Alla rete iniziale dirisponde, con i locali che nel finale non riescono a sfruttare la superiorità numerica dettata dall’espulsione di Akpa Apro. Un pareggio grazie al quale l’rimane all’ottavo posto a quota 25, in attesa di affrontare in trasferta la Juventus fra 3 giorni. L’sale invece in tredicesima posizione con 18 punti all’attivo e 9 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Domenica, se la vedrà in casa con la Lazio.La partenza dei toscani è fulminea e dopo 3 minuti passano già in vantaggio. Il neo acquisto Caputo riceve palla in area, la difende bene e servea ...