Gli italiani sono stufi della guerra | quasi la metà ora è “neutrale”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Si incrina il sentimento pro-Ucraina tra gli. Secondo l'ultima rilevazione realizzata da Ipsos per il CorriereSera, infatti, la maggioranza relativa degli intervistati, pari al 47%, oggi dichiara di non appoggiare nessuno dei due Paesi in conflitto. A marzo, nelle prime settimane del conflitto, il 57% degliinvece si era schierato al fianco di Kiev, il 38 non prendeva posizione e solo il 5% parteggiava per Putin. Se quest'ultima linea si è rafforzata di poco (oggi i «pro-Mosca»l'8% del campione) si è abbassata considerevolmente la percentuale di chi sostiene le ragioni di Kiev, dal 57 al 45%. Non solo: cresce l'insofferenza per le sanzioni alla Russia che in qualche modo colpiscono l'export italiano. All'inizio del conflitto le sosteneva il 55% degli, oggi il 46. ...