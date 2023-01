“Gli hai toccato il p***” GF Vip | le dimensioni di Edoardo diventano di pubblico dominio | bomba di Antonella

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) La frase sullediDonnamaria hanno catturato l’attenzione dei social. In questi giorni il volto di Forum eFioredelisi si sono lasciati e ripresi più volte e dopo l’ultima puntata in diretta del GF Vip 7 sembra che le cose tra i due siano tornate alla normalità. La coppia ha litigato per via delle amicizie diverse che hanno intrecciato nella casa. Da un latoDonnamaria che fa parte dello schieramento composto daTavassi, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà., invece, è amica con Antonino Spinalbese e gli altri. La crisi vissuta la scorsa settimana è passata e ora i due hanno voglia di recuperare il loro rapporto. Leggi anche: “Te ne pentirai”. GF Vip 7,Fiordelisi: rottura totale con ...