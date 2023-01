"Gli ha spezzato il cuore ". La rivelazione su Ratzinger e Bergoglio

Il Quotidiano della Costiera

" La stretta di Francesco sulla Messa in latinohail cuore ", dichiara senza mezzi termini l'arcivescovo Gänswein. "Schermato contro Satana": le parole dell'esorcista su Benedetto XVINei comuni dove è attivo il servizio 'porta a porta', l'abete - bene inserito nel sacco o nel bidoncino - può essere consegnato il giorno di ritiro dell'organico".alberi sintetici, se ... Quel sogno spezzato Il retroscena raccontato dall'arcivescovo Georg Gänswein, grande conoscitore dell'animo del papa emerito. La decisione di papa Francesco di porre una stretta sulle messe in latino gli spezzò il cuore ...L'intervista dell'arcivescovo Gänswein al quotidiano cattolico tedesco «Die Tagespot»: «Per secoli è stata fonte di vita spirituale e nutrimento, è impossibile immaginare che non abbia più nulla da of ...