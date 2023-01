Gli eco-vandali sono miei nemici

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/01/As-Np-1.mp4 “Vanno capiti questi ragazzi che imbrattano i muri del Senato”. Sarà, ma io fatico a capire. Sotto-sotto – ma anche sopra – c’è un filo di simpatia nei confronti dei ragazzi ambientalisti attivisti che ieri l’altro hanno imbrattato di vernice per protestare contro non so bene che cosa. Uno sfregio al potere è sempre qualcosa che tocca corde represse dell’opinione pubblica e il coro unanime di sdegno della politica può sembrare l’autodifesa di una casta. Sarebbe logico se il ragionamento partisse dal principio che il Senato è casa loro. Casa dei senatori e delle loro corti. Io non la penso così… Continua ascoltando il podcast di Alessandro Sallusti del 4 gennaio 2023 L'articolo proviene da Nicola Porro.