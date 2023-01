Gli 89 soldati russi uccisi a Makiivka avevano fatto un errore | ' Traditi dai cellulari'

RaiNews

... di fabbricazione statunitense, contro un edificio dove erano presentirussi. Il ministero della Difesa di Mosca ha aggiornato il bilancio delle vittime dopo che altri corpi sono stati ......dal classico viaggio dell'eroe] sono figure mentali buone per costruire lavoratori miti e... Quando inveceumani vivono di una spettacolare follia amletica, tramandosi clandestinamente che ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 314 - Tv ucraina: allarme aereo a Kiev e a Mykolaiv - Tv ucraina: allarme aereo a Kiev e a Mykolaiv Sale a 89 il numero dei militari morti nell’attacco ucraino contro il centro di addestramento russo di Makiivka, nella regione di Donetsk. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo, secondo il ...La causa principale dell’attacco ucraino sarebbe stata la presenza e “l’uso di massa” di telefoni cellulari da parte delle ...