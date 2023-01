Glass Onion | Rian Johnson era contrario al colpo di scena orribile del film

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Il registanon era affatto convinto deldi' al centro della storia die si chiedeva se il pubblico lo avrebbe mai perdonato., sceneggiatore e regista di- Knives Out Mystery, ha rivelato che in un primo tempo eraal grandedidel, da lui ritenuto "". Il, un sequel del mistery del 2019 Cena con delitto - Knives Out, vede il ritorno di Daniel Craig nei panni dell'implacabile detective Benoit Blanc, chiamato a risolvere un misterioso caso di omicidio su un'isola greca di proprietà di un ...

Scommessa vinta per: il film di Rian Johnson, primo di due sequel di Cena con delitto uscito per una settimana nei cinema di tutto il mondo e poi a Natale su Netflix, ha registrato ottimi ascolti sulla ...Il misteriosodi Rian Johnson è diventato il terzo film più visto di sempre sulla piattaforma streaming ... Su Netflix il successo di "Glass Onion". Da Benoit alla villa, perché piace così tanto Il misterioso Glass Onion di Rian Johnson è diventato il terzo film più visto di sempre sulla piattaforma streaming Netflix!Il regista è tornato da poco con Benoit Blanc in Glass Onion - Knives Out, sequel di Cena con delitto, e ha ammesso che non gli dispiacerebbe realizzare un film a tema natalizio: ma è fattibile