Giuseppe Garziano | il calciatore dal cuore d’oro

Liguria Notizie

La stagione 2022 è quasi terminata, ma non è ancora tempo di mettere le auto in garage per il letargo invernale;, al rientro dopo un lungo stop, parteciperà al Rally Colli del ...... di cui siamo parte fondamentale " spiega Giacomo- . Minimizzare l'impatto delle nostre ... Eurogruppo va verso un nuovo rinvio diChiellino Chi vincerà le elezioni comunali Il ... Lanterna Corse Rally Team: Caserza e Gallo premiati dall’Aci Genova, Garziano e Cervi in gara a Moncalvo «Vaffanculo, sei la vergogna del Paese, fate schifo, non meritate rispetto». Sono solo alcuni degli insulti messi nero su bianco dai cinque consiglieri di opposizione di Bronte Graziano Calanna, Saman ...Gli eletti all'opposizione consiliare hanno inviato una segnalazione alla prefetta di Catania Maria Carmela Librizzi.