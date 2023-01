Giugliano | travolge pedone e scappa | arrestato pirata della strada

Internapoli

... 2 - 1 al Sangiuliano, alla terza vittoria di fila, e il Renate chel'Arzignano spezzando ... perché il Crotone resiste a - 6 grazie al 3 - 2 in casa delcon tripletta di Guido Gomez. ...Spugna fa molto turnover lasciando a casa tante big daa Giacinti, da Haavi a Bartoli e ...la difesa avversaria. Un assist e un rigore guadagnato. Ciccotti 7: Partita perfetta per la ... Giugliano. Travolge un pedone sulle strisce e scappa senza soccorerlo, arrestato dai carabinieri Travolge una persona sulle strisce pedonali e scappa, individuato e arrestato dai carabinieri di Giugliano. I militari hanno tratto in arresto R.T., con precedenti per reati contro il patrimonio e la ...Nell'ultima gara del girone di andata il Picerno passa a Pescara di misura e il Potenza subisce un netto 6-1 a Catanzaro. I melandrini con il rigore ...