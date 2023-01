Giugliano | investe un pedone e fugge | preso dopo poche ore

Il Meridiano News

un pedone che stava attraversando sulle strisce e fugge. E' accaduto ain Campania nella giornata di ieri, martedì 3 gennaio. In carcere è finito un 56enne, con precedenti per reati ...La societàcirca 750 milioni di lire per le tre stagioni 87/88, 88/89 e 89/90. Una ... Al termine della stagione 88/89 arrivano lo scudetto e la Coppa Italia, che sarà delanche nella ... Giugliano, investe una persona sulle strisce pedonali e scappa ... Investe un pedone a Giugliano in Campania e poi scappa: individuato dai carabinieri dopo poche ore, è stato arrestato un 56enne. L’uomo, T. R., con precedenti per reati contro la persona e il ...L’uomo alla guida dell’auto, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri a Giugliano, nella provincia di Napoli ...