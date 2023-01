(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Come già in passato, i giocatori del Takagawa Gakuen, scuola superiore giapponese, mettono in scena unin occasione di una palla inattiva: ...

La Gazzetta dello Sport

Come già in passato, i giocatori del Takagawa Gakuen, scuola superiore giapponese, mettono in scena unin occasione di una palla inattiva: ...In grado quindi di farsiinvalicabile per gli esclusi. Ma non è dotata di potere autonomo. ... è subito uscita una nota, a firma Licia Ronzulli, in cui dice la senatrice che nel gran... Girotondo e barriera in ginocchio: schema folle!