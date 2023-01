Giornata mondiale dell’alfabeto Braille | Locatelli | “Strumento rivoluzionario che ha consentito alle persone non vedenti di leggere | scrivere | apprendere e sviluppare conoscenza”

Tecnica della Scuola

... andrà in scena Roma - Bologna , match valido per la sedicesimadel campionato di Serie A ... Amrabat è tornato carico dal, e in quella zona del campo abbiamo avuto la conferma che può ...... la Cremonese affronterà la Juventus nella gara valida per la sedicesimadi Serie A ... Rabiot É tornato dalcon voglia e entusiasmo. Vlahovic sta meglio: spero nel giro di 20 ... Oggi, 4 gennaio, è la “Giornata mondiale dell’alfabeto Braille” 18.00 - Bianconeri pronti per il riscaldamento: 17.52 - I bianconeri sono entrati in campo a controllare il terreno di gioco: 17.40 - I ragazzi sono arrivati allo stadio: 17.35 - LE FORMAZIONI UFFICIA ...Gian Piero Gasperini guarda dritto negli occhi la stagione che riparte oggi, dopo la «lunga e anomala» sosta per il Mondiale in Qatar. Alle 14.30 c’è Spezia-Atalanta, per la 16esima giornata di Serie ...