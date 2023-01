Giordana Marengo | tutto sull' attrice

Trend-online.com

La serie Tv "La vita bugiarda degli adulti" tratta dall'omonimo romanzo di Elena Ferrante e trasmessa su Netflix vede protagonisti Valeria Golino nel ruolo di Vittoria,in quello di Giovanna e Alessandro Preziosi in quello di Andrea, padre di Giovanna. Racconta il passaggio dall'infanzia all'adolescenza di Giovanna ed è ambientata in una Napoli degli ...... il cast è di alto profilo (si va da una strepitosa e inedita Valeria Golino a un'esordiente destinata a far parlare parecchio di se,), così come la storia è potente e spiazzante. ... Chi è Giordana Marengo: vita e carriera di Giovanna ne "La vita ... Giordana Marengo (20 anni, esordiente assoluta), la protagonista Giovanna, e il regista Edoardo De Angelis La vita bugiarda degli adulti: trama della serie da Elena Ferrante Lei è la sorella di Andrea ...Chi sono i personaggi e gli interpreti, protagonisti di La vita bugiarda degli adulti, la serie tv in streaming su Netflix: cast e trailer.