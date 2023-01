fcinter1908

Passatempo prima del decollo per Gustavo Scarpa, centrocampista brasiliano del Nottingham Forest: completa il cubo di Rubik in 34 secondi: \''Il mio ......diLeague. Gli Spurs di Conte devono riscattarsi dopo una serie di risultati deludenti e non possono permettersi altri passi falsi se vogliono ambire alle prime quattro posizioni. Si... VIDEO / Gioca in Premier e fa il cubo di Rubik in un attimo! Crystal Palace-Tottenham è una partita valida per la diciannovesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 21:00: pronostici.I pronostici di mercoledì 4 gennaio, riparte finalmente la Serie A con ben dieci partite, in campo anche Premier League e Coppa del .... Il via è fissato alle 12:30 con il Milan privo di numerosi tito ...