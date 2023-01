Ginosa | 68enne trovata morta in casa I vicini hanno allertato agenti di polizia locale e vigili del fuoco

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Inon avevano notizie della donna da giorni.glidied idel. Stamattina il rinvenimento nelladi via Puglie, a: la donna era. Verosimilmente un malore la causa del decesso. L'articoloin Ididel proviene da Noi Notizie..

Noi Notizie

GINOSA (TA) - Un dramma ha sconvolto Ginosa, nel Tarantino, dove una donna di 68 anni è stata trovata morta nella sua abitazione in via Puglie. Di lei non si avevano notizie da diversi giorni. Sono st ...